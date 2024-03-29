В Минсельхоз внесли предложение о перераспределении квот среди экспортеров зерна

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор внес в Минсельхоз предложение о перераспределении квот между экспортерами зерна в связи с тем, что некоторые из них нарушают требования, предъявляемые к этой продукции.

"Предложение внесено. Если Минсельхоз поддержит, то будем уже более детально обсуждать эту инициативу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора.

Как подчеркнули в ведомстве, участникам зернового рынка необходимо понимать, что выявление нарушений в их продукции может привести не только к закрытию экспорта для самой компании-нарушителя, но и для всех экспортеров. "Поскольку в таком случае страна-импортер имеет право ввести ограничения на ввоз продукции в целом из страны, а не от отдельных поставщиков", - пояснили в Россельхознадзоре.

Как сообщалось, о намерении обратиться в Минсельхоз с инициативой о перераспределении квоты Россельхознадзор заявил в начале недели. Она объяснялась необходимостью соблюде‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ния экспортерами зерна карантинных фитосанитарных требований и требований в области безопасности и качества зерна.

"В случае наличия систематических несоответствий со стороны экспортеров зерна и большим количеством выданных Россельхознадзором предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований служба считает целесообразным перераспределять объемы ранее утвержденных квот на вывоз зерна", - говорилось в сообщении.

По данным службы, в 2023 году в ее адрес со стороны импортеров поступило 33 уведомления о несоответствии российского зерна карантинным и фитосанитарным требованиям. С начала 2024 года - уже 13.

Как сообщалось, квота на экспорт зерна на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года составляет 24 млн тонн, ее основная часть (90%) распределена между 261 компанией. Кроме того, распределена и дополнительная часть в объеме 2,4 млн тонн (10%). Ее получили компании, уже имеющие основную часть квоты.