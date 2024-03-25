Квоты экспортеров зерна могут начать перераспределять за нарушения требований покупателей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор планирует предложить Минсельхозу перераспределять квоты между экспортерами зерна в связи с тем, что ряд из них нарушает требования безопасности отправляемой продукции.

"Россельхознадзор считает необходимым внести предложение в Минсельхоз России о перераспределении квот между экспортерами зерна. Это связано с необходимостью соблюдения экспортерами зерна карантинных фитосанитарных требований и требований в области безопасности и качества зерна", - сообщила служба.

"В случае наличия систематических несоответствий со стороны экспортеров зерна и большим количеством выданных Россельхознадзором предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований служба считает целесообразным перераспределять объемы ранее утвержденных квот на вывоз зерна, в том числе у таких экспортеров, как ТД "РИФ", - уточняет служба.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, в 2023 году в его адрес со стороны импортеров поступило 33 уведомления о несоответствии российского зерна карантинным и фитосанитарным требованиям. С начала 2024 года - уже 13. "При этом участниками зернового рынка не принимаются должные меры по обеспечению карантинного фитосанитарного благополучия как мест производства зерна, так и непосредственно его очистки при формировании экспортных партий в соответствии с требованиями государств-импортеров, - говорилось в сообщении. - По фактам обнаружения карантинных для стран-импортеров объектов Южное межрегиональное управление Россельхознадзора и управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия направили 1277 уведомлений производителям зерна".

Как отмечала служба, отсутствие с их стороны мер по повышению культуры земледелия, в том числе по борьбе с карантинными и сорными растениями, с учетом фитосанитарных требований потенциальных стран-покупателей приводит к обнаружению в портах отгрузки карантинных для государств-импортеров объектов.

Комментируя появившиеся в ряде СМИ сообщения о возникших у ТД "РИФ" (один из ведущих российских экспортеров зерна) проблемах с вывозом зерна, Россельхознадзор пояснял, что с начала года у компании выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (или 81%) экспортных партиях зерна объемом более 1 млн тонн. Теруправления Россельхознадзора за 2023-2024 годы направили в адрес ТД и его контрагентов 134 уведомления о несоответствии 252 партий зерновой продукции требованиям государств-импортеров, провели 5 профилактических визитов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Компании было выдано 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Согласно приказу Минсельхоза, квота ТД "РИФ" на экспорт зерна на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года составляет 3,971 млн тонн (4,909 млн тонн на аналогичный период прошлого года).