Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:02

Квоты экспортеров зерна могут начать перераспределять за нарушения требований покупателей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор планирует предложить Минсельхозу перераспределять квоты между экспортерами зерна в связи с тем, что ряд из них нарушает требования безопасности отправляемой продукции.

"Россельхознадзор считает необходимым внести предложение в Минсельхоз России о перераспределении квот между экспортерами зерна. Это связано с необходимостью соблюдения экспортерами зерна карантинных фитосанитарных требований и требований в области безопасности и качества зерна", - сообщила служба.

"В случае наличия систематических несоответствий со стороны экспортеров зерна и большим количеством выданных Россельхознадзором предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований служба считает целесообразным перераспределять объемы ранее утвержденных квот на вывоз зерна, в том числе у таких экспортеров, как ТД "РИФ", - уточняет служба.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, в 2023 году в его адрес со стороны импортеров поступило 33 уведомления о несоответствии российского зерна карантинным и фитосанитарным требованиям. С начала 2024 года - уже 13. "При этом участниками зернового рынка не принимаются должные меры по обеспечению карантинного фитосанитарного благополучия как мест производства зерна, так и непосредственно его очистки при формировании экспортных партий в соответствии с требованиями государств-импортеров, - говорилось в сообщении. - По фактам обнаружения карантинных для стран-импортеров объектов Южное межрегиональное управление Россельхознадзора и управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия направили 1277 уведомлений производителям зерна".

Как отмечала служба, отсутствие с их стороны мер по повышению культуры земледелия, в том числе по борьбе с карантинными и сорными растениями, с учетом фитосанитарных требований потенциальных стран-покупателей приводит к обнаружению в портах отгрузки карантинных для государств-импортеров объектов.

Комментируя появившиеся в ряде СМИ сообщения о возникших у ТД "РИФ" (один из ведущих российских экспортеров зерна) проблемах с вывозом зерна, Россельхознадзор пояснял, что с начала года у компании выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (или 81%) экспортных партиях зерна объемом более 1 млн тонн. Теруправления Россельхознадзора за 2023-2024 годы направили в адрес ТД и его контрагентов 134 уведомления о несоответствии 252 партий зерновой продукции требованиям государств-импортеров, провели 5 профилактических визитов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Компании было выдано 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Согласно приказу Минсельхоза, квота ТД "РИФ" на экспорт зерна на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года составляет 3,971 млн тонн (4,909 млн тонн на аналогичный период прошлого года).

Россельхознадзор Минсельхоз ТД "РИФ"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте "Русала"

Нападение на Crocus City Hall

Мишустин заявил, что виновные в теракте в Crocus не заслуживают пощады

Мишустин заявил, что виновные в теракте в Crocus не заслуживают пощады

Работы в шахте на руднике "Пионер" в Приамурье приостановлены

Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"

Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"
Нападение на Crocus City Hall

Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта

Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта

Спасатели добрались до пострадавшего при обвале на шахте "Русала" на Урале

Нападение на Crocus City Hall

Красногорским школьникам подарили ноутбуки за спасение людей в Crocus City Hall

Крашенинников считает неправильным обсуждать возвращение смертной казни

Нападение на Crocus City Hall

В больницах остаются 97 пострадавших в Crocus City Hall

В больницах остаются 97 пострадавших в Crocus City Hall
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });