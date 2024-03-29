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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Один человек погиб и двое пострадали при атаке украинского дрона в Белгороде

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде, погиб один человек, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.

"Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны ли‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌ца и поверхностный ожог бедра. Бригадой "скорой" женщина доставлена в областную клиническую больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

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Еще один местный житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2, у него осколочное ранение поясничной области, сообщил Гладков.

По предварительным данным, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.

Белгород
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