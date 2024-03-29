Более 3,5 тыс. детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Белгородская область продолжает отправлять детей и взрослых в другие регионы РФ из-за постоянных обстрелов со стороны Украины, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

"Наши дети прибывают в другие регионы. Вчера 300 наших детей прибыли в Липецкую область, а 250 - в Ханты-Мансийский автономный округ (...) Всего на сегодня доехали и разместились в других регионах более 3,5 тыс. наших детей", - написал глава Белгородской области в соцсетях в пятницу.

Кроме того, он сообщил, что в пунктах временного размещения в Воронежской и Ярославской областях, а‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌ также в Карачаево-Черкесии находятся более тысячи взрослых белгородцев.

При этом в пунктах временного размещения в муниципалитетах Белгородской области разместили более 2 тыс. человек из Грайворонского округа.

Территория Белгородской области, включая областной центр, в последнее время подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей ради безопасности вывозят в другие регионы РФ. Всего предполагается разместить в регионах порядка 9,5 тыс. белгородских детей.