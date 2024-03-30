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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбросе взрывчатки с украинского беспилотника в Шебекинском городском округе.

"Двигавшийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное у‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​стройство. Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Кроме того, Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе территории Волоконовского района. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи", - написал глава региона.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за день над Белгородской областью было сбито семь украинских беспилотников.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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