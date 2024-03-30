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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:53

Более 800 защитных сооружений от обстрелов установили в Белгороде и пригороде

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ситуации по установке защитных сооружений от украинских обстрелов на улицах областного центра и прилегающего района.

"На сегодняшний день в городе Белгороде установлено 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. До середины апреля в планах поставить еще 128 модулей. В Белгородском районе защитными блоками и капсулами укреплено 259 остановочных павильонов и мест общественного пользования. В ближайшее время будут установлены ещ 54 защитные капсулы", - написал он в своем телеграм-к‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​анале в субботу.

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Защитные сооружения устанавливаются на остановках транспорта, в местах массового скопления людей, возле объектов здравоохранения и образования.

Начиная с 11 марта территория Белгорода, Белгородского района, а также других муниципалитетов подвергаются интенсивным обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и пострадавшие.

Из наиболее обстреливаемых населенных пунктов людей эвакуируют в пункты временного размещения в безопасных местах области, а также вывозят на пределы Белгородской области. Детей в целях безопасности отправляют в другие регионы РФ.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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