ЛЭП повреждена при атаке дроном ВСУ белгородского села Долгое

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на территории Валуйского городского округа.

"Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ падения с последующей детонацией пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что к ликвидации последствий атаки аварийные службы приступят после согласования с Минобороны.