В Дагестане задержаны трое преступников, планировавшие теракты

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В ходе контртеррористической операции (КТО), проведенной в Махачкале и Каспийске (Дагестан), задержали троих бандитов, планировавших теракты, сообщает в воскресенье информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. При осмотре мест‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство", - отмечается в сообщении.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сообщает НАК.

Ранее в воскресенье в Оперативном штабе ФСБ в республике сообщили "Интерфаксу", что представители силовых ведомств проводят оперативные мероприятия в двух районах ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Махачкалы и Каспийска. Как отметил собеседник агентства, "принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске".