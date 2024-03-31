В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб завершили оперативные мероприятия по поимке боевиков в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в Оперативном штабе ФСБ в республике.
"В 12:00 31 марта 2024 (года) режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и Каспийске прекращен", - сказал собеседник агентства.
Глава республики Сергей Меликов, в свою очередь, сообщил в телеграм-канале, что выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье, произошедшем 22 марта в концертном зале Crocus City Hall.
Как сообщалось ранее, в городах Махачкала и Каспийск в Дагестане был введен режим КТО.
По данным информцентра Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе контртеррористической операции, проведенной в этих городах, задержали троих бандитов, планировавших теракты.