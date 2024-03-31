В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб завершили оперативные мероприятия по поимке боевиков в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в Оперативном штабе ФСБ в республике.

"В 12:00 31 марта 2024 (года) режим контртеррористической опе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​рации в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и Каспийске прекращен", - сказал собеседник агентства.

Глава республики Сергей Меликов, в свою очередь, сообщил в телеграм-канале, что выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье, произошедшем 22 марта в концертном зале Crocus City Hall.

Как сообщалось ранее, в городах Махачкала и Каспийск в Дагестане был введен режим КТО.

По данным информцентра Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе контртеррористической операции, проведенной в этих городах, задержали троих бандитов, планировавших теракты.