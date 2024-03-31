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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Силовики проводят оперативные мероприятия в двух районах Махачкалы и Каспийска (Дагестан), сообщили "Интерфаксу" в Оперативном штабе ФСБ в республике.

"Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

"Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌рганам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом", - сказал представитель штаба.

О ходе развития ситуации будет информировано дополнительно, добавил собеседник агентства.

В свою очередь Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщает о блокировании террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

"В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска", - говорится в сообщении НАК.

"Осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", - информирует комитет.

ФСБ Каспийск Дагестан
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