Женщина погибла во время обстрела ВСУ села в Белгородской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В результате обстрела со стороны Украины села Дунайка Грайворонского городского округа погибла женщина, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится село Дунайка Грайворонского городского округа. (...) погибла мирная жительница - женщина в момент обстрела нах‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​одилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал он в своем телеграм-канале.

Также, по данным Гладкова, в селе повреждены линии газо- и электроснабжения, выявлены повреждения в четырех частных домовладениях, одной хозпостройке и трех автомобилях.