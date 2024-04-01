Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Восемь белгородских сел остались без света из-за обстрела

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о нарушении электроснабжения нескольких сел в результате обстрела села Поповка Краснояружского района.

"Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье и Новорепяховка. Также в Поповке повреждена линия газоснабжения", - написал он в Telegram.

Оперативные и аварийные службы начнут приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что Терезовка Шебекинского района осталась без электричества из-за повреждения ЛЭП при обстреле.

Вячеслав Гладков Минобороны Поповка Терезовка Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Следствие попросило об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus

Крупный пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован

Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области

Чиновник в ЛНР погиб в результате подрыва автомобиля

По делу об аварии на руднике "Пионер" задержаны сотрудники Ростехнадзора

За участие в деятельности нежелательных в РФ организаций введут ответственность

За участие в деятельности нежелательных в РФ организаций введут ответственность
Нападение на Crocus City Hall

Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам из Crocus

Путин поручил сократить домашние задания и контрольные работы для школьников

Путин поручил сократить домашние задания и контрольные работы для школьников
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по иностранным наемникам ВСУ в районе Харькова

Нападение на Crocus City Hall

ФСБ выявила причастность задержанных в Дагестане к обеспечению теракта в Crocus

ФСБ выявила причастность задержанных в Дагестане к обеспечению теракта в Crocus
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });