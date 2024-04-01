Восемь белгородских сел остались без света из-за обстрела

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о нарушении электроснабжения нескольких сел в результате обстрела села Поповка Краснояружского района.

"Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье и Новорепяховка. Также в Поповке повреждена линия газоснабжения", - написал он в Telegram.

Оперативные и аварийные службы начнут приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что Терезовка Шебекинского района осталась без электричества из-за повреждения ЛЭП при обстреле.