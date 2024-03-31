Дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на белгородское сельхозпредприятие

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с украинского беспилотника территории Борисовского района.

"Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате двух сбросов взрывных устройств пострадавших нет, на парковке сельскохозяйственного предприятия‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ повреждено четыре транспортных средства, одно из которых сгорело", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Гладков сообщил об атаке с помощью БПЛА села Богун-Городок Борисовского района. В результате сброса трех взрывных устройств были повреждены кровля частного жилого домовладения и автомобиль.