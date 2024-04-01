Четыре человека попали под завал на уральской шахте, трое из них спасены

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ЧП произошло на шахте "Северопесчанская" в Краснотурьинске (Свердловская область), трое рабочих спасены из-под завалов, еще одного ищут, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По предварительным данным, ЧП произошло на шахте "Северопесчанская" на глубине минус 338 метров при производстве плановых работ. Из-под завалов извлечены три человека, они уже доставлены на поверхность. Одному госпитализация не потребовалась, двух других доставляют в районную больницу для оказания медицинской помощи. Поиски еще одного рабочего продолжаются", - сказал Горелых.

По его словам, предпринимаются все необходимые меры по спасению рабочего. Он добавил, что специалисты выясняют, кто и когда проводил инструктаж по технике безопасности.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области в свою очередь сообщила, что около 18:43 по местному времени (16:43 по московскому) в ходе плановых работ произошел обвал горной породы. В результате обвала под завалом может находиться работник предприятия, ведутся спасательные работы.

Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.