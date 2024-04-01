Поиски рабочих на месте обвала на руднике "Пионер" в Приамурье прекращены

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасательная операция на руднике "Пионер" в Амурской области, где две недели назад при обвале в шахте оказались заблокированы 13 горняков, официально завершена из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин, сообщает пресс-служба АО "Покровский рудник" (оператор рудника "Пионер").

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​"1 апреля принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер". Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск", - говорится в сообщении.

Риск связан с вероятностью повторного обвала горных масс и затопления подземных выработок. Кроме того, эксперты полагают, как отметили в пресс-службе рудника, что нет гарантий, что не обрушится борт карьера в объеме более 200 тыс. кубометров.

"Сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее в данный момент из-за опасности для жизни специалистов невозможно", - уточнили на предприятии.

Результаты разведочного бурения пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди показывают, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.

"Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции", - приводятся в сообщении слова первого заместителя управляющего директора рудника "Пионер" Алексея Афанасьева.

Решение о прекращении поисковых работ принято руководителем ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители трех профильных проектных институтов и организаций, рудника "Пионер", МЧС России, ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" (ВГСЧ).

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Для проведения спасательных работ на место ЧП стянута различная техника, в том числе четыре установки для бурения скважин, прибыли спасательные бригады из разных регионов.

В Приамурье введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника.