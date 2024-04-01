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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Четвертого рабочего подняли из-под завала на уральской шахте, еще одного ищут

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасен еще один рабочий, который оказался под завалами в результате ЧП на шахте "Северопесчанская" (Краснотурьинск, Свердловская область), поиски еще одного продолжаются, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Извлечены из-под завалов уже четыре человека, трое из них доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Четвертому госпитализация не потребовалась. Поиски пятого рабочего продолжаются", - сказал Горелых.

Информацию о числе поднятых на поверхность горняков "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

"На данный момент два человека доставлены в краснотурьинскую больницу. Еще одного везут. Один от госпитализации отказался", - отметили там.

В свою очередь начальник дежурной смены службы пожаротушения Краснотурьинска Владимир Пелевин, слова которого приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС, уточнил, что, по оперативной информации, на отметке 338 метров в шахте произошел взрыв.

На месте работают горноспасатели МЧС России.

Как сообщалось, в понедельник вечером на шахте "Северопесчанская" в Краснотурьинске произошел обвал горной породы. Из-под завалов были извлечены три человека, их доставили на поверхность, одному из них госпитализация не потребовалась. Поиски еще одного рабочего продолжались.

Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.

Краснотурьинск Свердловская область
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