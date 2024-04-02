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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Патрушев считает, что страны НАТО хотят сохранить Украину как антироссийскую территорию

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и члены НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как подконтрольную им антироссийскую территорию.

"В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Николай Патрушев НАТО США Украина
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