Патрушев считает, что страны НАТО хотят сохранить Украину как антироссийскую территорию

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и члены НАТО хотят сохранить Украину или ее часть как подконтрольную им антироссийскую территорию.

"В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными", - отметил секретарь Совбеза РФ.