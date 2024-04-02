Патрушев сообщил, что блок НАТО за год провел более 1,1 тыс. учений

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что блок НАТО за прошедший год провел свыше 1 тыс. 130 учений, в том числе у границ РФ, направленных на сдерживание России.

"Только в минувшем году НАТО и ее страны-члены провели 130 коалиционных и более 1 тысячи национальных военных учений и тренировок", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Руководство альянса не скрывает, что проходящие в настоящее время в Европе крупнейшие со времен распада СССР военные маневры вблизи российских границ "Стойкий защитник-2024" направлены именно на "сдерживание" России", - заявил секретарь Совбеза.

По его словам, НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль российских границ от Баренцева до Черного моря.

"В выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и, с недавних пор, Швеция и Финляндия", - сказал Патрушев.