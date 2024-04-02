В Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедшие с рельсов грузовые вагоны

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Столкновение пассажирского поезда и сошедших с путей грузовых вагонов произошло в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, около полуночи на двухпутном участке между станциями Жайма и Мана Красноярской железной дороги в Манском районе сошли три вагона грузового поезда без опрокидывания, следовавшего от станции Черногорские копи до станции Улан-Удэ.

"Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск - Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава", - говорится в сообщении.

Движение поездов на указанном участке железной дороги приостановлено, ведутся восстановительные работы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что информации о пострадавших пока не поступало.

В свою очередь пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте сообщает, что в результате столкновения у электровоза пассажирского поезда сошла одна колесная пара.

"Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сход груженных углем вагонов грузового состава произошел из-за сработавших автоматических тормозов.

Пресс-служба КрасЖД уточняет, что в результате происшествия задерживаются пассажирские поезда №123 Красноярск - Абакан и №124 Абакан - Красноярск. На движение других пассажирских поездов это не повлияло.