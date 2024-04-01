Диспетчер переезда в Ярославской области, где поезд врезался в автобус, был пьян

При этом транспортная прокуратура сообщила, что автобус остановился на переезде из-за технической поломки и не смог продолжить движение.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что предварительная причина ДТП на железнодорожном переезде под Переславлем-Залесским, в результате которого погибли семь человек, установлена.

"Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", - написал в понедельник Евраев в своем телеграм-канале.

В понедельник днем в селе Берендеево Переславского района Ярославской области столкнулись пассажирский поезд и автобус. По последним данным, погибли семь человек, также пострадал машинист поезда. Авария произошла после того, как пассажирский автобус выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что автобус остановился на переезде из-за технической поломки и не смог продолжить движение.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, столкновение пассажирского поезда с рейсовым автобусом произошло 1 апреля на железнодорожном переезде "146 км" у села Берендеево Ярославской области. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых, по предварительным данным, несовершеннолетняя девушка, погибли на месте.