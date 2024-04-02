В результате атаки дронов в Елабуге пострадали шесть человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотников на объекты в татарстанской Елабуге во вторник, угроза их жизни и здоровью отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

"По информации министерства здравоохранения республики, пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами. Еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи также будут отпущены домой", - говорится в сообщении.

В ЕДДС Елабуги "Интерфаксу" сообщили, что пострадавшие были отправлены в Центральную республиканскую больницу в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее во вторник Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" сообщала о двух пострадавших в результате удара дронов по общежитию ОЭЗ.

По данным пресс-службы главы Татарстана, утром во вторник предприятия в татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске были атакованы беспилотными летательными аппаратами, серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.