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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Корвет ТОФ провел тренировку по отражению нападения у берегов Приморья

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж корвета "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) в заливе Петра Великого, сообщила пресс-служба флота.

По замыслу, тренировки расчеты ПВО корвета обнаружили радиотехническими средствами малоразмерную низколетящую цель, идентифицированную как ударный дрон условного противника.

"Личный состав корвета, используя средства радиоэлектронной борьбы, взял беспилотный летательный аппарат на сопровождение и обезвредил его", - говорится в сообщении.

Также в ходе тренировки артиллерийские расчеты отработали алгоритм действий по уничтожению воздушной цели с помощью автоматического артиллерийского комплекса АК-630М.

Воздушная цель была сымитирована электронным способом с помощью боевой информационной системы корвета "Резкий".

Тренировка проводилась в соответствии с планом боевой подготовки флота.

ТОФ Петр Великий Резкий
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