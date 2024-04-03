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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Что случилось этой ночью: среда, 3 апреля

Землетрясение в Тихом океане, арест обвиняемых в халатности по делу о ЧП в Приамурье, Пекин предостерегает США от поддержки Тайваня

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ восточного побережья Тайваня. В результате катаклизма было разрушено несколько зданий.

- Два сотрудника Ростехнадзора арестованы делу о ЧП на руднике в Приамурье. Им предъявлено обвинение в преступной халатности.

- Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня. Он подчеркнул, что Пекин не станет мириться с поддержкой сепаратизма на острове.

- В ЦАХАЛ назвали ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли волонтеры. Об этом заявил глава израильского генштаба.

- Премьер Австралии заявил Нетаньяху о своей злости из-за гибели гражданки Австралии в Газе. Он также призвал Израиль к прозрачности.

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