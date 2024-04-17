Арестованы еще восемь человек по делу о хищениях 2,8 млрд рублей в "Дагэнерго"

Ранее были арестованы девять человек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы (Дагестан) избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца еще нескольким энергетикам по делу о крупных хищениях в "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"), в рамках которого ранее также был арестован директор Филиала Магомедхабиб Мухумаев сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Суд избрал в отношении восьмерых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца (по 16 июня 2024 года включительно)", - сообщила Мамаева.

"По материалам следствия в период с 2010 по 2021 годы обвиняемые и неустановленные лица организованной группой (...) совершили хищение не менее 2 795 180 000 рублей, принадлежащих ПАО "Российские сети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа"", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержан и арестован на два месяца глава филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 2,8 млрд рублей.

Вместе с Мухумуевым на такой же срок были арестованы ещё восемь человек. В последующем в самой энергокомпании сообщили, что эти восемь человек не имеют отношения к "Дагэнерго" и ПАО "Россети Северный Кавказ" в целом.