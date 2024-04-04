Белгородский губернатор перечислил разрушения в регионе после обстрелов 3 апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрелов территории региона со стороны Украины за минувшие сутки: в частности, в Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ повреждено 10 жилых домов.

"Различные разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении - повреждены два частных жилых домовладения и две надворные постройки. В Разуменском сельском поселении пострадали одно частное домовладение и одна надворная постройка, в Никольском и Крутологском сельском поселении - по одному частному домовладению", - написал он в Telegram/

В Тавровском сельском поселении - три частных домовладения и три автомобиля, в Беловском сельском поселении - два частных домовладения, в Майском сельском поселении - один автомобиль.

В Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, также противник атаковал с помощью FPV-дрона. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

"В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 11 минометных снарядов. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в пяти частных жилых домовладениях. Повреждены линии электро- и газоснабжения. В настоящий момент электро- и газоснабжение восстановлено. В селе Теребрено дроном-камикаде атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий", - отметил Гладков.

Продолжаются обстрелы Грайворонского городского округа. В городе Грайворон в одном частном жилом доме выбиты окна. В селе Глотово пострадало одно частное домовладение, в селе Козинка - два частных дома.

В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Поврежден один легковой автомобиль. Никто не пострадал. Над селом Протопоповка системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле.

По информации губернатора, украинскими беспилотниками были атакованы еще три района области.

"В Корочанском районе рядом с хутором Никольский обнаружен поврежденный БПЛА самолетного типа. Участниками самообороны и полицией организована охрана территории. В ближайшее время на место прибудут взрывотехники", - сообщил Гладков.

В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

В Губкинском городском округе в районе села Теплый Колодезь в поле обнаружен и изъят специалистами приземлившийся БПЛА.