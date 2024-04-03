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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Белгородцев начнут предупреждать об опасности атаки БПЛА

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом оповещении для жителей региона в случае опасности атаки.

"С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Сигнал будет передаваться в зависимости от того предупреждения, которое мы получаем от министерства обороны", - заявил глава региона в ходе вечернего прямого эфира в соцсети "Вконтакте".

До последнего времени жителей Белгородской области предупреждали только о ракетной опасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков МЧС Белгородская область
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