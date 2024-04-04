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Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Выпускники школ приграничных территорий Белгородской области освобождены от сдачи экзаменов, сообщил во "ВКонтакте" глава региона Вячеслав Гладков.

"Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу.(...) Формат сдачи экзаменов такой же, как в прошлом году для девятых и одиннадцатых классов", - сказал он.

Таким образом, выпускники 9-х классов смогут закончить учебу по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Выпускники 11-х классов смогут поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

В 2023 году Минобрнауки России рекомендовало вузам принимать выпускников из Белгородской области по результатам собеседования. Речь шла об учебных заведениях, включенных в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 7 апреля 2023 года.

Вячеслав Гладков Минобрнауки ЕГЭ Белгородская область Минюст
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