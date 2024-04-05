Средства ПВО за ночь уничтожили 53 дрона над регионами России

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили 53 беспилотника самолётного типа в небе над Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областями, а также над территорией Краснодарского края.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БпЛА), Саратовской (1 БпЛА), Курской (1 БпЛА) и Белгородской (1 БпЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате атаки на Ростовскую область была повреждена электроподстанция, в регионе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.