Частный дом сгорел при атаке ВСУ в Курске

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Курска сообщила о повреждениях, полученных в результате украинских атак вечером в четверг.

Так в Железнодорожном округе полностью сгорел жилой частный дом. В нём зарегистрировано пять человек, из которых четверо проживали фактически, среди них - один несовершеннолетний.

"По поручению главы города семью погорельцев обеспечат манёвренным жильём для временного размещения", - сообщается в телеграм-канале горадминистрации.

Всего от жителей города поступило порядка 20 сообщений о повреждениях. В настоящее время все они проверяются.

По информации мэра города Игоря Куцака, в результате вечерних атак произошло три возгорания на улицах Орджоникидзе, Сосновского и Урицкого. Пожары были ликвидированы, жертв и пострадавших нет, написал мэр в своем телеграм-канале.

Также повреждения частных жилых домов зарегистрированы в Железнодорожном округе города.

На Центральном рынке повреждения получили торговые павильоны.