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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Более 40 целей уничтожены силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области

В результате атаки беспилотников повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении более 40 целей в небе над Морозовским районом.

"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей", - написал Голубев в своём телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Василий Голубев Ростовская область
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