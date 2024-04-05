Более 40 целей уничтожены силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области

В результате атаки беспилотников повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении более 40 целей в небе над Морозовским районом.

"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей", - написал Голубев в своём телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.