Более 40 целей уничтожены силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области
В результате атаки беспилотников повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении более 40 целей в небе над Морозовским районом.
"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей", - написал Голубев в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.