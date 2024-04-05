Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел Глушковского района
В Теткине ранена женщина
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах территории Глушковского района.
"Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано четыре прилета. Ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - написал он в телеграм-канале.
По его информации, под обстрел попало еще одно село.
"Также два прилета со стороны Украины в селе Попово-Лежачи. Как только позволит обстановка, будет проведён подомовой обход", - cообщил Старовойт.