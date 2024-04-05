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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел Глушковского района

В Теткине ранена женщина

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах территории Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано четыре прилета. Ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - написал он в телеграм-канале.

По его информации, под обстрел попало еще одно село.

"Также два прилета со стороны Украины в селе Попово-Лежачи. Как только позволит обстановка, будет проведён подомовой обход", - cообщил Старовойт.

Роман Старовойт Теткино Попово-Лежачи Курская область
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