Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел Глушковского района

В Теткине ранена женщина

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах территории Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано четыре прилета. Ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - написал он в телеграм-канале.

По его информации, под обстрел попало еще одно село.

"Также два прилета со стороны Украины в селе Попово-Лежачи. Как только позволит обстановка, будет проведён подомовой обход", - cообщил Старовойт.