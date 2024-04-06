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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Под обстрел ВСУ попали два населенных пункта Курской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино и села Попово-Лежачи.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в поселке Теткино повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке.

По его словам, в селе Попово-Лежачи повреждено 13 домовладений и один личный автомобиль.

Курская область Роман Старовойт
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