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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Проведение контрольных работ в школах будет регулироваться на федеральном уровне

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что готовится постановление правительства, регламентирующее проведение контрольных работ в школах на федеральном уровне.

"На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение федерального уровня контрольных работ. И всё, что проводят регионы, обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур", - сказал Музаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что контрольно-надзорная деятельность ведомства будет ориентироваться на выявление избыточных контрольных в школах. "Детей надо учить, а не все время проверять", - подчеркнул Музаев.

Он отметил, что есть школы, в которых 35% учебного времени уходит только на контрольные работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить сокращение в российских школах числа проверочных работ и затрачиваемого школьниками времени на домашнее задание.

Анзор Музаев Рособрнадзор
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