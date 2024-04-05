Проведение контрольных работ в школах будет регулироваться на федеральном уровне

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что готовится постановление правительства, регламентирующее проведение контрольных работ в школах на федеральном уровне.

"На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение федерального уровня контрольных работ. И всё, что проводят регионы, обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур", - сказал Музаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что контрольно-надзорная деятельность ведомства будет ориентироваться на выявление избыточных контрольных в школах. "Детей надо учить, а не все время проверять", - подчеркнул Музаев.

Он отметил, что есть школы, в которых 35% учебного времени уходит только на контрольные работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить сокращение в российских школах числа проверочных работ и затрачиваемого школьниками времени на домашнее задание.