Среди предметов по выбору на ЕГЭ-24 наиболее популярны информатика и обществознание

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На Едином госэкзамене обществознание остается самым популярным среди предметов по выбору, в 2024 году работу по этому предмету будут писать почти 44% выпускников, следующая по популярности - информатика, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Обществознание у нас среди предметов по выбору продолжает сохранять первое место. Информатика была предметом, который был совсем "справа". (...) За три - четыре года этот предмет вошел в тройку лидеров. В прошлом году вызвало большое обсуждение, что снизилось число выбравших математику, физику. В этом году эта тенденция приостановилась", - сказал Музаев.

Из презентации Музаева следует, что обществознание в этом году будут сдавать почти 303 тысяч человек, что составляет 43,76% от общего числа сдающих ЕГЭ в этом году. Следующей по популярности идет информатика, ее будут сдавать 143 150 человек (20,68%), биология - 134 047 человек (19,37%), физика - 110 110 человек (15,91%).

"За рубежом у нас в этом году будут сдавать более 2 тысяч наших сограждан, по той или иной причине находящихся за пределами (страны). В основном пункты находятся при посольстве, при Россотрудничестве. Часто это дети нашего дипломатического корпуса, но есть и иные граждане, которые на данный момент находятся за рубежом", - сказал глава Рособрнадзора.

Экзамен в 2024 году пройдет в 54 странах, для него будут задействованы 77 пунктов проведения.

Основной период ЕГЭ в этом году определен с 23 мая по 5 июля.