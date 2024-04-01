Путин поручил сократить домашние задания и контрольные работы для школьников

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить сокращение в российских школах числа проверочных работ и затрачиваемого школьниками времени на домашнее задание. Это одно из поручений, сформулированных по итогам оглашения послания Федеральному собранию.

Правительству необходимо обеспечить разработку и реализацию мер по формированию "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам". Предлагается изменить нагрузку на учеников за счет сокращения затрачиваемого времени на выполнение домашних заданий, а также мероприятий по оценке уровня их знаний.

Доклад президенту необходимо представить до 1 декабря, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.