Весь жилой сектор микрорайона Старый город в Орске затопит в ближайшее время

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Орска предупреждают жителей, что в скором времени весь жилой сектор микрорайона Старый город будет подтоплен талыми водами.

"В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Автобусы для эвакуации ожидают людей на пересечении улиц К.Маркса и 1-го Мая, информирует мэрия.

Специалисты Орского производственного отделения отключили подтопленные электросетевые объекты, сообщают городские власти. Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам.

В пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории региона в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.