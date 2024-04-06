Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

ТЭЦ Оренбуржья работают в штатном режиме

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Орская ТЭЦ-1, а также снабжающие крупнейшие города Оренбуржья другие станции - Сакмарская ТЭЦ и Медногорская ТЭЦ - работают в обычном режиме, сообщается на сайте "Т Плюс".

Оборудование станций работает в штатном режиме.

Отмечается, что специалисты станций следят за уровнем воды в реках и предпринимают все меры для продолжения работы станций. Необходимый запас химических реагентов позволяет энергетикам соблюдать водно-химический режим.

По согласованию с администрацией Оренбурга, в связи с эвакуацией района, приостановлена работа котельной "Дубки".

Все оборудование котельной находится в нормативном состоянии.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Накануне в Орске прорвало насыпную защитную дамбу.

Оренбург Орск Т Плюс Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Избрание меры пресечения напавшему на Чибиса пройдет в больнице Кировска

Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернулся на Землю с МКС

В Орске при патрулировании обнаружили двух погибших

Уровень реки Урал у Оренбурга повышается

Власти Орска просят срочно эвакуироваться жителей еще ряда городских поселков

Власти Орска просят срочно эвакуироваться жителей еще ряда городских поселков

Одно из двух мест прорыва дамбы в Орске удалось укрепить

В Белгороде после воздушной атаки выявлены повреждения в 12 домах

Более 2,5 тыс. домов и свыше 6 тыс. участков подтоплены в Оренбуржье на утро субботы

США ожидают масштабный ответ Ирана на удар по его консульству в Дамаске

Более 30 большегрузов засыпают прорыв в дамбе в оренбургском Орске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });