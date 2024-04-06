ТЭЦ Оренбуржья работают в штатном режиме

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Орская ТЭЦ-1, а также снабжающие крупнейшие города Оренбуржья другие станции - Сакмарская ТЭЦ и Медногорская ТЭЦ - работают в обычном режиме, сообщается на сайте "Т Плюс".

Оборудование станций работает в штатном режиме.

Отмечается, что специалисты станций следят за уровнем воды в реках и предпринимают все меры для продолжения работы станций. Необходимый запас химических реагентов позволяет энергетикам соблюдать водно-химический режим.

По согласованию с администрацией Оренбурга, в связи с эвакуацией района, приостановлена работа котельной "Дубки".

Все оборудование котельной находится в нормативном состоянии.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Накануне в Орске прорвало насыпную защитную дамбу.