В Орске прорвало дамбу

Подтопления в Оренбургской области Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Паводком прорвало дамбу в Орске - втором по величине городе Оренбургской области, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе Орска в пятницу.

МЧС РФ проводит эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления, сообщила пресс-служба министерства.

"В Орске из-за порыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС РФ. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

Местом сбора для эвакуации жителей является улица Крайняя.

Спасатели совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Задействованы два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

В свою очередь в пресс-службе губернатора Оренбургской области "Интерфаксу" уточнили, что эта дамба – "насыпная, она защищает дорогу, проезжую часть, чтобы изменить движение реки".

"Эта насыпная часть в зоне Старого города прорвалась. Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый. Люди были заранее приглашены к эвакуации, часть превентивно эвакуировали днем, эвакуация продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. жителей Оренбургской области были эвакуированы из-за подтопления, среди них 721 ребенок.

По данным на 5 апреля, в региону были подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах.

На всей территории Оренбургской области действует режим ЧС.

В настоящее время губернатор Оренбуржья Денис Паслер находится в Орске.

В пятницу в регион была направлена дополнительная группировка спасателей, на место прибыл замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

Орск – город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.