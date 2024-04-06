В Белгороде после воздушной атаки выявлены повреждения в 12 домах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах Белгорода из-за воздушной атаки, выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также губернатор Белгородской области добавил, что в результате воздушной атаки в Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом.

"В четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. Также пробита кровля одного частного домовладения. В поселке Майский повреждена кровля в одном частном домовладении. В селе Никольское посечены кровли двух частных домовладений. В селе Таврово пробита кровля и выбиты окна в одном частном домовладении" -, написал глава региона в своем телеграм-канале.