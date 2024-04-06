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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Что случилось этой ночью: суббота, 6 апреля

Прорыв дамбы и затопление города в Орске, 12 домов повреждено в Белгороде в результате воздушной атаки, Михаил Веллер - иноагент

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Более 2,5 тыс. домов подтоплено, эвакуировано более 4 тыс. человек.

- Власти заявили, что защищающая Старый город в Орске дамба не выдерживает потока. Весь жилой сектор микрорайона затопит в ближайшее время.

- В Белгороде после воздушной атаки выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах. Также в результате атаки на белгородское село Дубовое полностью сгорел частный дом.

- Минюст включил в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера. Также иноагентами признаны Анастасия Татулова, "Российское социалистическое движение", "Большая семерка" и "Институт нейрокогнитивных исследований".

- Корабль "Союз МС-24" с международным экипажем отстыковался от МКС. В 10:18 по Москве планируется приземление в Казахстане.

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