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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Село Вязовое Белгородской области попало под обстрел

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел; по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, также осколком от снаряда посечена хозпостройка", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор также добавил, что есть повреждения на линии электроснабжения, оперативные и аварийные службы работают на месте.

Белгород Вячеслав Гладков
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