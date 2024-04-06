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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Более 200 человек эвакуировано из зон подтопления в Челябинской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Семь населенных пунктов на юге Челябинской области находятся на особом контроле из-за подтопления в результате паводка, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по региону в среду.

"По состоянию на 08:30 (06:30 по Москве - ИФ) остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека. Адресная помощь оказана 165 южноуральцам", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, также на контроле находятся 11 мест перелива воды через автодороги.

Сотрудники МЧС, служб РСЧС, районных администраций, военнослужащие ведут берегоукрепительные работы, расчищают русла рек, проводят подворовые обходы, оказывают адресную помощь, обеспечивают население предметами первой необходимости, откачивают воду из домовладений. Также работает беспилотная авиация чрезвычайного ведомства.

Как сообщалось, в трех районах области - Варненском, Брединском и Нагайбакском - введен режим ЧС, еще в трех - в Коркинском, Карталинском и Чесменском - режим повышенной готовности.

МЧС РФ Челябинская область
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