Большая вода ушла из большинства подтопленных сел Челябинской области
Паводковая обстановка в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровни воды постепенно идут на спад, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В частности, в Варненском районе этот показатель за сутки составил минус 50 см.
"Вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков. По состоянию на 9:00 остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах - селах Кизильское, Париж, поселке Бреды и в Южноуральске", - отмечается в сообщении.
На данный момент в пунктах временного размещения людей нет.
На контроле остаются 11 мест переливов воды через автодороги.