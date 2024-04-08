Большая вода ушла из большинства подтопленных сел Челябинской области

Паводковая обстановка в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровни воды постепенно идут на спад, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В частности, в Варненском районе этот показатель за сутки составил минус 50 см.

"Вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков. По состоянию на 9:00 остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах - селах Кизильское, Париж, поселке Бреды и в Южноуральске", - отмечается в сообщении.

На данный момент в пунктах временного размещения людей нет.

На контроле остаются 11 мест переливов воды через автодороги.