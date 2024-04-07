Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

МЧС РФ оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную

МЧС РФ оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
Последствия прорыва дамбы в Орске
Сергей Никифоров/РИА Новости

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с паводком в Оренбургской области остается сложной, заявил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

"Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", - доложил замглавы Денисов главе ведомства Александру Куренкову, прибывшему в Орск.

В минувшую пятницу в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу.

По данным на вечер субботы, в Оренбуржье подтоплены более 6,1 тыс. жилых домов в 29 муниципальных образованиях 102 населенных пункта и девяти СНТ. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Оренбургская область МЧС РФ Орск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Половодье в Оренбургской области

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, ситуация ухудшается

Половодье в Оренбургской области

Глава МЧС России прибыл в Орск

Половодье в Оренбургской области

Подъем воды в Орске продолжается, объявлена эвакуация еще трех улиц

Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газа в Татарстане

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Татарстане

Половодье в Оренбургской области

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Половодье в Оренбургской области

В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске

Половодье в Оренбургской области

Глава МЧС РФ отправится в зону стихийного бедствия в Оренбуржье

Половодье в Оренбургской области

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });