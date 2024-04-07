МЧС РФ оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную

Последствия прорыва дамбы в Орске Сергей Никифоров/РИА Новости

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с паводком в Оренбургской области остается сложной, заявил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

"Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", - доложил замглавы Денисов главе ведомства Александру Куренкову, прибывшему в Орск.

В минувшую пятницу в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу.

По данным на вечер субботы, в Оренбуржье подтоплены более 6,1 тыс. жилых домов в 29 муниципальных образованиях 102 населенных пункта и девяти СНТ. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.