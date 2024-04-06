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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Число подтопленных домов в Оренбуржье превысило 6 тыс.

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Более 6,1 жилых домов подтоплены в настоящее время в Оренбургской области, сообщила пресс-служба главы региона Дениса Паслера.

"Всего в регионе в 29 муниципальных образованиях 102 населенных пункта и 9 СНТ оказались подтоплены - 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка", - говорится в сообщении

В РоссииЧисло эвакуированных из зоны подтоплений в Орске выросло почти в три разаЧитать подробнее

Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей.

По состоянию на утро субботы были подтоплены 2556 жилых домов, эвакуировались 4208 человек, включая 1019 детей.

Власти региона предупреждают, что в ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки. Потенциально опасным также остается уровень воды в реке Илеке в Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале.

Паводок нарушил энергоснабжение в 12 населенных пунктах шести муниципальных образований. Семь из этих населенных пунктов обеспечены электроэнергией за счет резервных источников электропитания. В остальных нет возможности восстановить подачу электричества "до стабилизации паводковой обстановки".

В восточной части региона в зоне паводка находятся Орск, Гайский городской округ, Кваркенский, Домбаровский, Светлинский, Новоорский и Адамовский районы. Подтопление этих территорий обусловлено прорывом дамбы в Орске под воздействием талых вод, подъемом уровня воды в реках Урал, Суундук, Жарлы, Орь, Елшанка, исторически рекордными сбросами с Ириклинского водохранилища.

В западной части области причиной паводка стали повышение уровня воды в реке Самаре и повышенным сбросом с Сорочинского водохранилища. Подтопление коснулось Бузулука, Бугуруслана, Сорочинского, Абдулинского городских округов, Бузулукского, Новосергиевского, Тоцкого, Ташлинского, Первомайского, Матвеевского, Грачевского, Асекеевского и Курманаевского районов.

Кроме того, остается напряженной обстановка в Сорочинском округе, где подтоплено 302 дома. Многие местные жители самостоятельно покинули дома до прихода большой воды, эвакуированы 179 человек.

В центральной части Оренбуржья подтопление обусловлено воздействием талых вод, подъемом уровня воды в реке Илеке, а также повышенным сбросом воды с Актюбинского водохранилища в Казахстане. В зону паводка входят Соль-Илецкий городской округ, Александровский, Акбулакский, Илекский, Оренбургский, Октябрьский, Переволоцкий и Сакмарский районы.

На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыты для движения 44 моста и 107 участков автомобильных дорог - талые воды залили проезжую часть. Отрезаны 153 населенных пункта. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Оренбургская область
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