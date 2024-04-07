Уровень воды в водохранилище Кургана понижают в ожидании паводка

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане на городском водохранилище понижают уровень воды для создания емкостного резерва в ожидании паводка, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Это необходимо для замедления скорости поднятия воды в водохранилище и её дальнейшего разлива", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО "Водный Союз" (эксплуатирует гидротехническое сооружение) Владимира Овсянникова, которые приводит пресс-служба, работы по понижению уровня воды в водохранилище ведутся с 1 апреля.

"Половину этого пути уже прошли (...) Думаю, что к среде, примерно, мы уже выйдем на тот уровень, когда, затворы можно будет поднять полностью. К этому времени, думаем, уровень водохранилища будет понижен, примерно, сантиметров на 70. Дальше понижать его уже небезопасно", - пояснил Овсянников.

Кроме того, по сведениям пресс-службы, проводятся дополнительные мероприятия по обследованию и укреплению инженерно-технической защиты города Кургана. Так, дополнительные работы, в частности, засыпка разрывов, по укреплению дамбы проводятся в поселке Вороновка.

В связи с этим власти Кургана просят жителей покинуть все садовые товарищества, находящиеся с правой стороны дамбы, поскольку будут засыпаны въезды и осуществить проезд транспорта на эту территорию будет невозможно.

Также проводятся дополнительные работы по обследованию дамбы в Шевелевке.

"Учитывая опыт 1994 года, когда вода заходила на данную территорию, а в этом году по самым неблагоприятным прогнозам ожидается такой же уровень, проводятся дополнительные работы по обследованию данного сооружения. Около десяти лет назад была проведена реконструкция дамбы, увеличен ее уровень. Расчетная отметка, которую она может выдержать, это 10,5 метров", - приводится в сообщении комментарий директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана Дениса Давыдова.

В официальном телеграмм-канале Кургана говорится, что за минувшие сутки уровень воды в Тоболе у Кургана вырос на 43 см, поднявшись к 8.00 (6.00 МСК) 7 апреля до отметки 290 см на "нулем поста".

Как сообщалось, в Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности в связи с риском подтопления населенных пунктов, межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее заявлял, что "по Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года", в зоне подтопления может оказаться порядка 50 населенных пунктов в 6 районах.