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Жителей 10 сел Курганской области эвакуируют из-за ухудшения прогноза по паводку

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Превентивная эвакуация объявлена для жителей нескольких населенных пунктов в двух округах Курганской области в связи с ухудшающимися прогнозами по паводку, сообщается в телеграм-канале правительства региона в воскресенье.

В частности, в Притобольном округе принято решение полностью эвакуировать жителей шести сел - Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское, Новая деревня. В Звериноголовском округе превентивно эвакуируют жителей четырех населенных пунктов - Звериноголовского, Прорывного, Озёрного, Верхней Алабуги.

Для эвакуируемых организовано несколько пунктов временного размещения (ПВР) на базе местных школ, сказано в сообщении.

По информации облправительства, всего в зону возможного затопления, по данным МЧС на 7 апреля, входят более 60 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области, в Притобольный округ выдвинулась дополнительная группировка сил и средств МЧС России из Уральского учебно-спасательного центра (поселок Новогорный Челябинской области) - 62 человека и 20 единиц техники.

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Отмечается, что имущество на территориях подтопления будут охранять сотрудники полиции. Также власти округов предлагают "сформировать патрули из нескольких крепких сельчан, чтобы они вместе с сотрудниками ведомств охраняли порядок".

Кроме того организована работа горячих линий для жителей Курганской области, которым нужна психологическая помощь в связи с ситуацией с паводком.

Как сообщалось, в Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности в связи с риском подтопления населенных пунктов, межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее заявлял, что "по Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года", в зоне подтопления может оказаться порядка 50 населенных пунктов в шести районах.

Курганская область
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