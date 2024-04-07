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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В МЧС предложили временно запретить продажу алкоголя в районах подтоплений в Оренбуржье

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и не допустить рост цен на продукты.

"Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы, - заявил он на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. - Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя".

Ранее сообщалось, что прокуратура Оренбургской области проверяет информацию о завышении стоимости на продукты первой необходимости в Орске, пострадавшем от масштабного паводка.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Оренбургская область МЧС РФ Александр Куренков
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