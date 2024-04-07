В Орске проверят информацию о завышении цен на продукты первой необходимости

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Оренбургской области проверяет информацию о завышении стоимости на продукты первой необходимости в Орске, пострадавшем от масштабного паводка.

"В связи с появлением публикаций о значительном завышении стоимости питьевой воды проверяется обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости", - сообщает надзорное ведомство в воскресенье.

Кроме того, организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водоснабжения населения. "Производятся отборы проб воды с целью выявления патогенных микроорганизмов", - говорится в сообщении.

5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

В Орск 7 апреля прибыл глава МЧС России Александр Куренков.