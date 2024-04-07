Глава МЧС РФ назвал критической ситуацию в Орске

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую.

"Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", - сказал он на заседании областной правительственной комиссии.

По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем 8 тысяч мест. В них находятся 510 человек, в том числе 116 детей.

В регионе работает группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.