Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Глава МЧС РФ назвал критической ситуацию в Орске

Глава МЧС РФ назвал критической ситуацию в Орске
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую.

"Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", - сказал он на заседании областной правительственной комиссии.

В РоссииВласти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценариюВласти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценариюЧитать подробнее

По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем 8 тысяч мест. В них находятся 510 человек, в том числе 116 детей.

В регионе работает группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Александр Куренков Оренбург Орск Урал МЧС Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Половодье в Оренбургской области

В Оренбургской области в связи с паводком введен режим ЧС федерального характера

В МЧС прогнозируют неблагоприятную паводковую обстановку в Курганской области

Жителей 10 сел Курганской области эвакуируют из-за ухудшения прогноза по паводку

Половодье в Оренбургской области

Орский НПЗ приостанавливает работу на фоне подъема воды после прорыва дамбы

Половодье в Оренбургской области

Четыре человека скончались в Орске, их смерть не связана с паводком

Половодье в Оренбургской области

Власти Оренбуржья опровергли сообщения о росте числа пострадавших от паводка

Лавров 8-9 апреля посетит Китай и проведет переговоры с Ван И

Половодье в Оренбургской области

Потенциально опасным уровень воды в реках остается в 5 муниципалитетах Оренбуржья

Половодье в Оренбургской области

Власти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию

Власти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию
Половодье в Оренбургской области

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, ситуация ухудшается

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });